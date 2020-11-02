Türkiye Psikiyatri Derneği'nden afet sonrası ihtiyaç duyulabilecek bilgiler

Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi afet sonrası ihtiyaç duyulabilecek broşürler hazırladı.

Söz konusu broşürler şu başlıklarda toparlandı:

Psikolojik İlk Yardım: Afet mağdurlarının iyi olmalarını nasıl destekleyebiliriz?

"Afetten etkilenen kişilerle çalışan uzmanlar ve araştırmacılar afet ardı çıkan ilk duygusal tepkilerin ağırlığını azaltmakta ve Psikolojik İlk Yardım (PİY) yararlı olduğunda hemfikirdir. PİY: güvenlik, sükûnet, diğerleriyle bağ, umut ve kendine yeterli olma gibi özelliklerin olduğu bir ortam yaratılır" ifadeleri kullanılan raporda nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiğine yer verildi.

İlgili rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Afet sonrasında kişilerin beden yaralarını tedavi ederken ruhsal yönden nelere dikkat etmeliyiz?

"Deprem, sel, çığ gibi doğal afetlerde ve savaş, terör vb. olaylarla ilgili kitlesel travmalarda bedensel olarak yaralananların ruhsal etkilenmeleri sağlık çalışanları tarafından sıklıkla göz ardı edilmektedir. Oysa ki olaydan ruhsal açıdan en çok etkilenen risk gruplarının başında yakınlarını kaybedenler ve yaralılar gelmektedir. Olayda yaralanan kişilerin pek çoğunun aynı zamanda yakınlarını kaybetmiş olabileceği de akılda tutulmalıdır. Travmatik olaylar sonrasında yaralılar oluşan bedensel ve ruhsal hastalıklar nedeniyle rutin günlük yaşamlarına uzun süre dönemezler ve travmaya ek olarak pek çok ekonomik, sosyal ve yasal sorunla da karşılaşırlar." ifadeleri kullanılan raporda yaralılarla ilgilenen sağlıkçılara yönelik öneriler yer aldı.

İlgili rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Gerginlikle başa çıkmak için uygulanabilecek yöntemler

"Yaşanılan zorlayıcı döneme bağlı olarak ortaya çıkan stres belirtilerini önlemeyi ya da azaltmayı hedefleyen yöntemler, sanılanın aksine, bir takım olumsuz duygulardan (korku, üzüntü, öfke gibi) kurtulmayı hedeflemez; bu olumsuz duyguları fark etmeye ve anlamaya çalışmakla başlar. Stres yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken fiziksel aktivite ve beslenmenin yanı sıra, çeşitli gevşeme teknikleri de travmatik stresle başa çıkmada kullanılması önerilen kanıta dayalı yöntemlerdir" denilen raporda gerginlikle başa çıkmak için uygulanabilecek yöntemlere dair öneriler yer aldı.

İlgili rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Travma haberleri basında nasıl verilmeli? Bir psikiyatr basında nasıl yer almalı?

Basın çalışanlarına, psikiyatri uzmanlarına ve sosyal medya kullanıcılarına öneriler içeren broşüre buradan ulaşabilirsiniz.