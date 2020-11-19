Türkiye pandemide seyahat sınırlaması uygulamayan 7 ülkeden biri

BBC Türkçe'nin haberine göre Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "dünyada uygulanan seyahat sınırlamaları" ile ilgili haritasında, sınırlama uygulamayan 8 ülkeden biri olan Moritanya'da da yurtdışı ziyaretçilerin uygulaması gereken önlemler açıklandı.

Bu gelişme ile Türkiye seyahat sınırlaması uygulamayan 7 ülke arasında yer alıyor.

Türkiye'ye yapılan uçuşlar kapsamında gelen yolculardan test yaptırmaları istenmiyor. Kişilerin kendilerini bazı diğer ülkelerde olduğu gibi karantinaya alma zorunluluğu da yok.

Ancak havalimanları Haziran ayında yeniden faaliyete geçerken dile getirilen önlemler arasında, havalimanlarında gelen yolculara test yapılması da vardı.

1 Haziran'da BBC Türkçe'ye konuşan İGA Havalimanları Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Sağlık Bakanlığı ile beraber, yurt dışından gelen bütün yolcuları Türkiye'ye girecek bütün yolcuları testten geçireceğiz. Yaklaşık 2 saat içinde bu testin sonucu çıkacak ve negatif olanlar gönül rahatlığıyla ülkeye girecek, biz de onları ülkemize kabul edeceğiz" demişti.

Samsunlu, "İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Ankara fark etmez, Türkiye'ye giren her yolcu testten geçecek" diye konuşmuştu.

Ancak şu anda Türkiye'de hiçbir havalimanında gelen yolcuya mecburi test yapılmıyor.

Havayolu 101 internet sitesinden Dr. Abdullah Nergiz, bu durumu "Türkiye, turizim geliri çok önemli olduğu için bir sınırlama uygulamıyor" şeklinde açıklıyor.

Nergiz, benzer şekilde ekonomisinde turizm geliri büyük önem taşıyan Endonezya ve Malezya'nın 31 Aralık'a kadar kapılarını turistlere kapatmış durumda olduğuna dikkat çekiyor.