'Türkiye Libya'da sondaj için UMH'yle görüşüyor' iddiası

Türkiye'nin Libya'da petrol ve doğalgaz sondajı için Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Bloomberg'in bir Türk enerji yetkilisine dayandırdığı habere göre, taraflar, Türkiye'nin karada ve açık sulardaki enerji kaynağına sahip noktalarda sondaj yapabilmesi için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Görüşmelere Trablus merkezli Libya Ulusal Petrol şirketinin de katıldığı bildirildi. Görüşülen başlıklar arasında elektrik üretimi ve boru hattı işleyişinin bulunduğu kaydedildi.