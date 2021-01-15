Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olmuştu. Çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılan kura çekiminde belli oldu.

Çeyrek finalde Sivasspor-Antalyaspor, Galatasaray-Alanyaspor, Konyaspor-Beşiktaş, Fenerbahçe-Başakşehir eşleşmeleri oluştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.