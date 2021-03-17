Türkiye Komünist Partisi'nden Gergerlioğlu açıklaması

TKP, 'Suç olmayan bir 'suç' icat edip tek bir paylaşımı gerekçe göstererek bir milletvekilinin vekilliğini düşürecek kadar çaresiz ve kontrolsüz bir iktidar  mutlaka yıkılır' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Suç olmayan bir 'suç' icat edip tek bir paylaşımı gerekçe göstererek bir milletvekilinin vekilliğini düşürecek kadar çaresiz ve kontrolsüz bir iktidar  mutlaka yıkılır" denildi.

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Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü