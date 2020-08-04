Türkiye Komünist Partisi: Mustafa Tozkoparan'ı kaybettik, başımız sağ olsun

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan TKP üyesi işçi önderi Mustafa Tozkoparan bu sabah yaşamını yitirdi.

TKP açıklamasında şöyle denildi:

"1964’de Tarsus’ta doğmuştu Mustafa Tozkoparan. İlk ve orta okulu Tarsus’ta bitirdikten sonra 1982 yılında işçilik hayatına başladı. Önce Soma Termik B Santrali, ardından Gökova Termik Santrali’nde kaynak ustası olarak 16 yıl çalıştı. 1998’de Gebze’ye taşındı ve Sarkuysan fabrikasında döküm işçisi olarak işe başladı. 2015 yılında bu fabrikadan emekli oldu. Çalıştığı her yerde mücadeleyi yükseltti, işçilerin Mustafa abisi oldu. Mesai arkadaşları onun asla kendilerini yarı yolda bırakmayacağını bilirdi, tam altı kez işyerinde sendika temsilcisi seçilmişti.

1992 yılında Sosyalist Türkiye Partisi’nin kuruluşunda yer almıştı. TKP’de çeşitli dönemlerde Gebze ilçe başkanlığı ve benzeri merkezi görevler yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıydı.

Yoldaşımızı kısa bir süre önce beyin kanamasıyla hastaneye kaldırmıştık, bugün sabaha karşı ne yazık ki kaybettik.

Yoldaşlarının, ailesinin, dostlarının başı sağ olsun."

Mustafa Tozkoparan'ın cenazesi Darıca Uluçınar camisinden öğle namazından (saat: 13.15) sonra kaldırılacak, Tuzla - Şifa mahallesindeki Şifa Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Tören mezarı başında yapılacaktır.