Türkiye Komünist Gençliği’nden akademisyenlere çağrı: Bu suça ortak olmayın!

Dokuz aydır eğitime online olarak devam eden üniversitelerde YÖK, ders ve sınav sistemini üniversitelerin inisiyatifine bırakmış durumda. Her okulda farklı ilerleyen sınav düzenlerinde standart oluşmuş durumda değil, bunun yanı sıra özel üniversiteler de dahil olmak üzere birçok okulda öğrenciler, okulların oluşturdukları online sisteme dair şikayetlerini dile getiriyor.

Teknik aksaklıkların ötesinde, online eğitime dair gelir eşitsizliğinden doğan sorunlara ise hükümet herhangi bir çözüm üretmiş değil. Pandeminin 2019 Bahar döneminde başlamış olmasına ve araya üniversiteler için yaz tatili girmiş olmasına rağmen online eğitim için gerekli gereçlere sahip olmadığını söyleyen öğrencilere verilen tek yanıt bir şekilde en yakın üniversiteye ulaşıp derslerine devam etmelerini söylemek oluyor. Ancak hem sürekli güncellenen pandemi önlemleri hem de öğrencilerin birçoğunun bir yandan çalışmak zorunda olması, YÖK’ün önerisinin sözde bir çözüm olduğunu kanıtlıyor.

Lise veya daha alt düzeydeki eğitimden farklı olarak üniversite öğrencilerinin müfredata devam edebilmek adına ihtiyaç duydukları tek araç internet veya tablet değil. Örneğin mühendislik, işletme veya temel bilimler gibi alanlarda okuyan yüz binlerce öğrenci, aynı zamanda çeşitli simülasyon veya teknik çizim programlarını kullanabilmelerini sağlayacak düzeyde bilgisayarlara ihtiyaç duyuyor. Normal dönemde yetersiz olsa da üniversite bünyesinde karşılanabilen bu teknik imkanlara bir öğrencinin şu an ulaşması için binlerce liralık bütçe yaratması gerekli.

Akademisyenlere çağrı

Tüm bu ihtiyaçlardan hareketle geçtiğimiz haftalarda #EğitimİçinTalepEdiyoruz diyerek bir imza kampanyası başlatan Türkiye Komünist Gençliği (TKG), akademisyenlerin öğrencilere dönük tavrına karşı bir açıklama yaptı.

Üniversitelerde akademisyenlerin yönetim tarafından sıkıştırıldığını ancak bunun faturayı öğrencilere kesmek için bahane olamayacağını vurgulayan TKG, eğitim hakkımıza sahip çıkarken siz de omuz verin, eğitim hakkının gasp edilmesine ortak olmayın dedi.

Yapılan açıklamanın tamamı ve TKG’nin başlattığı imza kampanyası şu şekilde:

“Lafı dolandırmaya hiç gerek yok: Türkiye’de öğrenciler 9 aydır herhangi bir seviyede eğitim alamıyor!

Özel okul patronu Milli Eğitim Bakanı’ndan 12 Eylül garabeti YÖK’e kadar salgın karşısında attıkları ilk ve tek adım eğitim sisteminin iflasını ilan etmek oldu. Kimsenin kullanamadığı mobil uygulamalardan çöken üniversite sınav sistemlerine; tam boy bir iflas!

'’Pandemi öncesinde çok mu iyiydi?' ya da 'Türkiye’de dinselleşme bilimsel eğitimi çoktan alt üst etmişti' denilebilir ve doğrudur; durum 9 ay öncesinde de hiç iç açıcı değildi. Ancak kapitalizm öyle bir saldırı başlattı ki; alameti farikası 'sınıf atlama' vaazını bir kenara bıraktı. Emekçilerin eğitilmemesi için çabalamaya koyuldu.

Bizlerin eğitim hakkının bu denli arsızca elimizden alınması, daha bugünden, üniversite sıralarındayken bir parçası olduğumuz emekçi sınıfların başına örülen belki de en büyük çoraptır.

'Suç ortak olmayın, eğitim hakkımız için bize omuz verin'

Üst üste birçok üniversiteden gelen haberlerle akademisyenlerin ve öğretmenlerin, bu haksızlık ile devlet arasında sıkışıp kaldığını görüyor ve kendimizi hatırlatmak zorunda hissediyoruz: Birikiminizi ve iradenizi emekçi sınıflar lehine kullanmak zorundasınız!

Akademi ne denli iğfal edilirse edilsin, Türkiye’de aydınlanmanın merkezi tarih boyunca üniversiteler oldu. İstibdata karşı örgütlenen Tıbbiyeliler’den emperyalizme karşı ayaklanan Mülkiyeliler’e, Boranlar’dan, Boratav’lara… Üniversitelerin tarihi ilericilik ile gericilik kavgasında en ileri mevzilerin tarihidir.

Akademisyenler atanan kayyum rektörlerin ve üniversite yönetimlerinin baskısını taşıyor olabilir. Ancak bugün üniversitelerin ve Türkiye’nin geleceğini kurtarmak, yoksul öğrencilere 'herkes üniversite okumak zorunda değil' demekten değil, bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için mücadele etmekten geçer.

Üniversitelerde, akademide bu birikimin, eşitsizliklerle mücadele iradesinin var olduğuna inanıyor ve buna güveniyoruz. Hocalarımızın bu kez eğitim hakkımız için bize omuz vermelerini istiyoruz.

Bu suça ortak olmayın!"

İmza kampanyasına buradan erişilebilir.