Türkiye Komünist Gençliği Korosu 1 Mayıs Marşı'nı seslendiriyor

Türkiye Komünist Gençliği Korosu İşçi ve Emekçi Bayramı için 1 Mayıs marşı yayınlıyor!

Geçtiğimiz aylarda, Türkiye Komünist Gençliği üyelerinden oluşan koro “Geliyoruz Zincirleri Kıra Kıra Hey!” şarkısını kaydetmiş ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yayınladıkları şarkı ile selamlamıştı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı da aynı heyecan ve inançla “1 Mayıs” marşı ile karşılıyorlar.

Müzik direktörlüğünü Haluk Polat’ın üstlendiği, seslendirmesini Türkiye Komünist Gençliği Korosu'nun ve katkıda bulunan dostlarının yaptığı “1 Mayıs” marşı İşçi ve Emekçi Bayramı’nda emekçilerle buluşuyor. Yaşasın 1 Mayıs!

Türkiye Komünist Gençliği'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz: