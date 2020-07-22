Türkiye Komünist Gençliği ile Komünist Kadınlar'dan program: Kadın Cinayetlerinin Faili Kim?

Türkiye Komünist Gençliği ile Komünist Kadınlar, 'Kadın Cinayetlerinden İstanbul Sözleşmesi'ne: Kadın Cinayetlerinin Faili Kim?' başlıklı bir program yapıyor. Bu akşam saat 20.00'deki programa TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk katılacak.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ve Komünist Kadınlar (KK), "Kadın Cinayetlerinden İstanbul Sözleşmesi'ne: Kadın Cinayetlerinin Faili Kim?" başlıklı bir program yaparak son dönemdeki İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını ve AKP döneminde giderek artan kadın cinayetlerini konuşacak.

Bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak programa Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite Üyesi Senem Doruk konuk olacak.

Program, TKG'nin YouTube kanalından izlenebilir.

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