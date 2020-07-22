Türkiye Komünist Gençliği ile Komünist Kadınlar'dan program: Kadın Cinayetlerinin Faili Kim?

Türkiye Komünist Gençliği ile Komünist Kadınlar, 'Kadın Cinayetlerinden İstanbul Sözleşmesi'ne: Kadın Cinayetlerinin Faili Kim?' başlıklı bir program yapıyor. Bu akşam saat 20.00'deki programa TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk katılacak.