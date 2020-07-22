Türkiye Komünist Gençliği ile Komünist Kadınlar'dan program: Kadın Cinayetlerinin Faili Kim?

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ve Komünist Kadınlar (KK), "Kadın Cinayetlerinden İstanbul Sözleşmesi'ne: Kadın Cinayetlerinin Faili Kim?" başlıklı bir program yaparak son dönemdeki İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını ve AKP döneminde giderek artan kadın cinayetlerini konuşacak.
Bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak programa Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite Üyesi Senem Doruk konuk olacak.
Program, TKG'nin YouTube kanalından izlenebilir.
📢 “Kadın Cinayetlerinden İstanbul Sözleşmesi'ne: Kadın Cinayetlerinin Faili Kim?”— Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) July 22, 2020
TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk'un katılımıyla.
📌 Bu akşam saat 20.00'de
📍 TKG YouTube kanalı pic.twitter.com/pK9xlwV61l