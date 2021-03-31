'Türkiye İsrail'e karşılıklı büyükelçi göndermeyi teklif etti'

İsrail'de Netanyahu yanlısı Hayom gazetesi, Türkiye'nin İsrail'e diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için teklifte bulunduğunu duyurdu.

Gazeteye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin Pazartesi günü İsrail'e, İsrail hükümetinin de eşzamanlı olarak aynı adımı atmayı taahhüt etmesi halinde Tel Aviv'e büyükelçi göndermeye hazır olduğunu ilettiğini söyledi.

Habere göre İsrail'in Türkiye ile uyuşmazlığının temel nedeni Hamas yetkililerinin Türkiye'deki varlığı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Aralık ayında yaptığı açıklamada "İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor. Burada en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. ... Gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım” demişti.

Hayom'daki haberde bu sözlerin emekli amiral Cihat Yaycı'nın İsrail ile deniz sınırı anlaşması önerisinden üç hafta sonra geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Hakan Yurdakul'ın bu ayın başında Avrupa Yahudi Parlamentosu'nun eski müttefikler arasındaki yenilenen gündeme odaklanan bir konferansına katıldığı hatırlatılan haberinde, Türkiye'nin son olarak Mısır ile ilişkilerini normalleştirme çabalarına da değinildi.

Ankara'nın İstanbul merkezli Müslüman Kardeşler bağlantılı TV kanallarına Mısır hükümetine karşı yayınları durdurma çağrısı yaptığı hatırlatılan haberde benzer bir adımın İstanbul'da Hamas yetkilileri için de atılabileceği yorumuna yer verildi.

Haberde Kahire'nin Ankara ile yakınlaşmayı resmi olarak reddetmesinin aksine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 10 Mart'ta partisi Likud'un seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki gaz konusunda görüştüklerini doğruladığı hatırlatıldı.

Netanyahu o açıklamasında Doğu Akdeniz'deki doğalgaz konusunda Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan ile görüştüklerini belirtmiş ve "Tüm ülkelerle konuşuyoruz. Hatta Türkiye ile de konuşuyoruz ve bu iyi bir şey" demişti.