Türkiye işçiler için en kötü 10 ülkeden biri

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından yayımlanan Küresel Haklar Endeksi raporunda Türkiye çalışmak için en kötü 10 ülke arasında sayıldı.

Rapora göre, baskıcı çalışma yasaları, hükümet gözetimi, toplu işten çıkarmalar bulunan ve sendikal hakların en çok ihlal edildiği 10 ülke arasında Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Kazakistan, Filipinler, Türkiye ve Zimbabve bulunuyor.

A3'te yer alan habere göre, raporda 123 ülkede grev hakkı ihlali olduğu, 115 ülkede kolektif anlaşma ihlali yaşandığı, 106 ülkede işçilerin sendikalara katılımının engellendiği,103 ülkede işçilerin adalete erişimde sorun yaşadığı, 51 ülkede işçilerin şiddete maruz kaldığı, dokuz ülkedeyse işçilerin sendikal protestolarda öldürüldüğü belirtilerek işçi haklarının küresel olarak ihlal edilmekte olduğu aktarıldı.

Türkiye çalışmak için en tehlikeli yerler arasında

Rapora göre Türkiye çalışmak için en tehlikeli yerler arasında bulunuyor.

Raporda 15 Temmuz darbe girişiminden beri Türkiye’de sivil hakların ihlal edilmekte olduğu, özellikle özel sektörde bağımsız sendikaların baskılandığı belirtiliyor.

“Korku ve sürekli misilleme tehdidi ikliminde işçilerin birleşmekte ve sendika kurmakta zorlandığı” söylenen raporda, işverenlerin sendikal örgütlenme içerisinde olanları aktif olarak işten çıkartarak bu girişimleri engellediği aktarılıyor.

Raporda Türkiye’ye hiçbir güvence olmayan ülkelere verilen 5 puan veriliyor.