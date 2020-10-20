Türkiye internet hızında 175 ülke arasında 101’inci sırada

Özellikle Corona virüsü salgını sonrasında uzaktan eğitim ve evden iş yapmanın yaygınlaşması, Türkiye’nin internet hızını da yeniden gündeme getirdi.

Bugün gün boyunca ülke genelinde yaşanan kesintiler de internet teknolojisini tartışmaya açtı.

Haber İnternette ülke çapında bağlantı sorunu yaşanıyor

Amerikan'ın Sesi'nde yer alan habere göre Dünyadaki ülkelerin geniş bant indirme hızları ortalamasına dair en güncel ve en fazla veriye dayalı olan Speedtest firmasının Eylül 2020 verilerine göre, Türkiye 101’inci sırada yer alıyor. Türkiye 2017’de 83’üncü, 2018’de 91’inci sıradaydı.

Türkiye’nin indirme hızı 27,86 mbps

Ülkelerin internet hızı “geniş bant” (Broadband) olarak bilinen iletim sisteminde her saniyede iletilen megabit miktarı (mbps) ile ölçülüyor. Speedtest’in en güncel olan Eylül ayı verilerine göre, Türkiye’de sabit indirme hızı 27,86 mbps. Dünya ortalaması 85,73 mbps. İlk sırada yer alan Singapur’daysa internet kullanıcıları saniyede 226,60 megabitlik bir hıza sahip. Singapur’u 210,73 mbps’le Hong Kong ve 193,47 mbps’le Romanya izliyor. Sonuncu sırada yer alan Türkmenistan’da ise internet hızı 3,40 mbps.

Türkiye’nin sabit internette yükleme hızıysa 7,86 mbps. Bu yükleme hızıyla dünya sıralamasında 101’inci sırada yer alıyor. Dünya genelindeki ortalama yükleme hızıysa 45,74 mbps. Dominik, Bangladeş, Seyşeller, Özbekistan, Yunanistan, Sri Lanka ve Ermenistan sıralamada Türkiye’nin önünde yer alırken Guyana, Irak, Gürcistan, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, Ekvator ve Kamboçya, Türkiye’den daha yavaş internete sahip ülkeler arasında. Avrupa ülkeleri arasındaysa Türkiye, sonuncu sırada yer alıyor.

Türkiye, mobil internet hızında dünya ortalamasının üstünde

Ağustos ayında mobil internet indirme hızında 138 ülke arasında 49’uncu sırada yer alan Türkiye, eylül ayında 54’üncülüğe geriledi. Türkiye’nin mobil internetteki indirme hızı 36,73 mbps. Mobildeki bu hız, dünya ortalaması olan 35,96 mbps’ın biraz üzerinde.

En hızlı mobil internet indirme hızına sahip olan Güney Kore için bu rakam 121 mbps. En yavaş mobil internetse 7,26 mbps’le Afganistan’da.

Mobil internette yükleme hızında dünya ortalaması 11,22 mbps. Türkiye 15,31 mbps’le 54’üncü sırada yer alıyor. 18,81 mbps yükleme hızına sahip olan Güney Kore ilk sırada bulunurken, son sırada yine Afganistan var.