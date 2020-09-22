Türkiye ile Yunanistan, müzakereleri İstanbul'da sürdürme konusunda mutabakata vardı

Yunanistan menşeli Kathimerini'nin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile kıta sahanlığı müzakerelerini sürdürme kararı aldıklarını açıklarken, 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin 61. seferinin yakın gelecekte İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise partisinin MKYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, henüz müzakereye ilişkin herhangi bir yer ve tarih belirlenmediğini aktardı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirildiği üçlü zirvede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edilmişti.