Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak bugün başlatılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların bugün başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını açıkladı.
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar bugün başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ve Türkiye arasındaki uçuşların bugün başlayacağını açıkladı.
Haber Merkezi
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak bugün başlatılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların bugün başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını açıkladı.