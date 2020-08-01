Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana ara verilen tarifeli seferlere yeniden başlanmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'dan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Sabah saatlerinde, İstanbul'a gelen ve çoğunluğunu Rus vatandaşlarının oluşturduğu yolcular, körükten terminale alındı. Termal kamerayla vücut ısıları kontrol edilen yolcuların çoğunluğunun maske taktıkları görüldü.

Geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.