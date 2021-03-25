Türkiye İdlib ve Halep'te 3 geçiş noktasının açılmasını kabul etti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İdlib'de iki ve Halep'te bir geçiş noktasının açılmasını kabul etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Aleksandr Karpov, Suriye'nin kuzeybatısında Serakıb, Miznas ve Ebu Azeydin kontrol noktalarının yeniden açıldığını duyurdu.

Karpov bu noktaların yeniden açılmasının bölgedeki izolasyonu kaldırarak insani duruma katkı sağlayacağını ifade etti.

Moskova daha önce Ankara'ya İdlib gerilimi azaltma bölgesinin sınırlarından insan ve insani yardım geçişin sağlanabilmesi için üç geçiş noktasının açılması çağrısında bulunmuştu.

Aslında geçiş noktalarının Şubat ayında açılacağı duyurulmuştu. Karpov erteleme nedeninin "insanların güvenli geçişini engelleyen yasadışı silahlı grupların faaliyetleri" olduğunu söyledi.