Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo uçak gemisinin İzmir Aliağa'da sökülmek üzere SÖK Denizcilik ve Tic. A.Ş. tarafından açık arttırma ile satın alındığının ortaya çıkmasının ardından bir tepki de İzmir Tabip Odası'ndan geldi.

Bugün İzmir Tabip Odası Konferans Salonunda "Türkiye hiçbir ülkenin çöp tenekesi değildir!" başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı "Dünya Sağlık Örgütüne bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), asbesti uzun yıllardan bu yana 'kesin kanserojen' tanımlanması ile 1. grupta sınıflandırıyor" dedi.

"Artan gemi söküm trafiği bu tesislerin çevresinde yaşayanlar ve çalışan işçilerin sağlığı için, Aliağa ve İzmir için büyük bir çevre kirliliği kaynağı oluşturuyor" diyen Çamlı, Türkiye'nin ve İzmir'in tehlikeli atık çöplüğü haline getirilmesine izin verilmeyeceğini belirtti. Çamlı, İzmir Tabip Odası olarak konunun takipçisi olacaklarını, toplum ve çevre sağlığı açısından süreçle ilgili mücadele edeceklerini de söyledi.

Çamlı, Aliağa'da 1980'li yıllardan bu yana yaşanan ve yıldan yıla ağırlaşan çevre ve halk sağlığına yönelik olumsuzlukların İzmir Tabip Odası tarafından yakından izlenmekte olduğunu dile getirdi.

Odanın Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Ahmet Soysal ise Avrupa ülkelerinin ömrünü dolduran gemilerini Türkiye’de sökülmesine sert bir şekilde eleştirdi. Soysal, "Türkiye’yi hiçbir ülkenin çöp tenekesi olarak görmesine izin vermeyeceklerini" açıkladı.