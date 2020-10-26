Türkiye grip aşısını da boykot edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a dönük eleştirileri ve Fransız mallarını boykot etme çağrısı tartışılmaya devam ediyor.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Fransa'yı "müslümanlara zulüm yapmakla" suçlayarak "Ben buradan milletime sesleniyorum; nasıl ki Fransa'da 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin bunlardan satın almayın. Bizde gerçek din özgürlüğü var ama bunlarda bu yok. Gün geçmiyor ki Müslümanların inanç hürriyetlerini kısıtlayan bir uygulamayla karşılaşmayalım" ifadelerini kullandı.

Bu tartışmanın da fitilini ateşleyen Fransa'da bir öğretmenin İslamcı bir fanatik tarafından katledilmesiyle ilgili gelişmelerin arka planı için bugün soL'da çıkan şu yazıyı okuyabilirsiniz: Fransız öğretmeni kim katletti: Provokasyonu başlatan kişi ve Macron'un yolu kesişiyor

Erdoğan'ın açıklamalarına dönecek olursak, boykot açıklamasından sonra heryerde Fransız ürünlerinin, şirketlerinin listesi yayınlanmaya, özellikle sosyal medya üzerinden çağrılar yapılmaya başlandı.

Türkiye ve Fransa sermayesinin aşırı içiçe geçmiş ilişkileri nedeniyle bu tür çağrılar gerçekçi olmaktan uzak. Zaten böyle çağrılar, birçok defa İsrail ve ABD mallarına yapılanlar akıllara getirilirse, genelde bir sonuç vermiyor. Ancak hem Erdoğan hem de muadili Macron türü politikacılar bu tür söylemlerle halk içindeki popülerliklerini artırmaya çabalıyorlar. Zaten kimsenin sermaye hareketliliğine müdahale etmek gibi bir niyeti yok, en azından bu koşullarda...

Bunlar bilindik şeyler. Fakat güncel olan bir durum var ki, boykot tartışmasını farklı bir yere taşıyor, o da pandemi...

Türkiye'de bir süredir grip aşısı tartışması var. Aşıların yeterli olmaması, kimlerin aşıyı hakettiğine dönük kriterlerin belirsizliği, pandemi nedeniyle artan tedirginlik... Geçmiş yıllara kıyasla grip aşısına ilgili bu yıl katlanmış durumda.

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Şimdi sonuca gelecek olursak... Türkiye'ye sağlıkta dünya ilaç tekellerine mahkum bir ülke. İşte bu tekellerden birisi Fransız Sanofi firması. Ve Sağlık Bakanlığı'nın tedarik ettiği Vaxigrip tetra isimli "grip aşısı" bu markanın bir ürünü.

Erdoğan'ın bu çıkışı sonrasında Türkiye'nin bu yönde bir adım atıp atamayacağı da merak konusu...