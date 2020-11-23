'Türkiye gözlem noktası konusunda Rusya'yla anlaşmazlık yaşıyor'

Reuters'a konuşan bir Türk kaynak, Türkiye ile Rusya'nın Azerbaycan'da bağımsız askeri gözlem noktası kurulması konusunda anlaşmazlık yaşadığını söyledi.

Kaynak, "Şu anda en büyük görüş ayrılığı, Türkiye'nin Azerbaycan topraklarında gözlem noktası kurması konusunda yaşanıyor. Rusya, Türkiye'nin bölgede ortak merkezden bağımsız bir gözlem noktası kurmasını gereksiz görüyor. Ancak bu Türkiye için gerekli" dedi.

Kaynak, taraflar arasında görüşmelerin Moskova'da devam edeceğini ve Türkiye'nin Rusya'yla uzlaşmayı umduğunu söyledi.

Rusya ve Türkiye, Dağlık Karabağ'da ateşkes imzalanmasının ardından Azerbaycan'da ortak askeri merkez kurulması yönünde anlaşmıştı.