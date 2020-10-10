Türkiye Futbol Federasyonu locaları açıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) 17 Ekim tarihinden itibaren lig ve kupa maçlarında "belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanması" şartıyla, locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir. Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."