Türkiye Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex yayınladı

Türkiye, Oruç Reis krizinin çözülmesinden hemen sonra Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex yayınladı. Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Kıbrıs ile Lübnan arasında kalan deniz sahasında görevlendirildi.

Haber Merkezi

Türkiye, Oruç Reis krizinin çözülmesinden hemen sonra Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex yayınladı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin sismik çalışmalar yapmak üzere Doğu Akdeniz'de görevlendirildiği yer aldı.

Duyuruda çalışmaların 28 Temmuz-18 Eylül tarihlerinde yapılacağı belirtilirken, gemilerin 5 deniz mili açıktan geçmesi istendi.

Yunanistan Kathimerini gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde araştırma yapılacak deniz sahasının Kıbrıs ile Lübnan karasuları arasında kalan, "2, 3 ve 13 numaralı Kıbrıs münhasır ekonomik bölgeleri" olduğu belirtildi.