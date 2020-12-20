Türkiye de İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan uçuşları durduruyor

İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs mutasyonuyla bulaşma hızının arttığı bildirilen 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulma kararı alındığını açıkladı. 

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" dedi.

Birçok ülke yeni koronavirüs varyantının bildirildiği İngiltere'den seyahatleri durdurmuştu.

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