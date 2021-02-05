'Türkiye, Covid-19 ile mücadelede yurttaşlara en az nakit destek veren ülke'

DİSK-AR tarafından hazırlanan yeni araştırma raporunda Covid-19 döneminde (2020) dünyada ve Türkiye’de hükümetlerin ekonomik destek paketleri ve harcamaları karşılaştırmalı olarak ele alındı.

Verilere göre toplam ekonomik destekler içinde yurttaşlara dönük harcama ve desteklerin en düşük olduğu ülke Türkiye olarak belirlendi. Türkiye, Covid-19 ile mücadeleye (sağlık harcamaları dahil) milli gelirinin sadece yüzde 1,1’i düzeyinde nakit desteği ayırdı.

Raporda yer alan veriler şöyle: