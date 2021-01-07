'Türkiye bu gerici düzenden kurtulacak!'

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün Antalya’da iki üyesinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışmak için asılan Türkiye Komünist Gençliği imzalı pankart nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Bugün Antalya’da iki TKP üyesi yoldaşımız, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışmak için asılan Türkiye Komünist Gençliği imzalı pankart nedeni ile gözaltına alındılar. Pankartta “Üniversiteler AKP’ye teslim olmayacak, #BOĞAZİÇİDİRENİYOR” ifadeleri yer alıyordu. Gözaltına alırken belirtilen gerekçe ise “halkı kin ve nefrete tahrik” olarak belirtildi. Yoldaşlarımız ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

Türkiye’de halkın sözünü söylemesi, bunun için bir araya gelmesi bu düzenin en büyük kâbusudur. Hele bir de bu söz bilimden, aydınlanmadan, bağımsızlıktan, eşitlik ve özgürlükten yana ise düzenin sahiplerinin gözüne uyku girmiyor. Çünkü biliyorlar ki bugün aydınlık, bağımsız, eşit ve özgür bir Türkiye’yi istemek su kadar ekmek kadar meşru ve halkın en büyük hakkıdır.

Bugün Boğaziçi Üniversitesi’nde okullarını savunan ve onlarla dayanışan gençleri hedef gösteren AKP iktidarı ve temsil ettiği gerici düzen, asıl kin ve nefretin kaynağıdır.

Ülkemizin emekçi halkı ve gençleri AKP’den de bu gerici düzenden de kurtulacaktır."