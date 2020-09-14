Türkiye Barolar Birliği e-imza toplama sistemini kapattı

Yandaş hukuk derneklerinin öncülüğünde İstanbul 2 No’lu Barosu’nu kurmak üzere harekete geçen 4 avukat, 2 bin imzayı toplamadan “kurucular kurulu” sıfatıyla 17 Ağustos’ta doğrudan Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvurmuştu. TBB de hazırladığı uhap.com.tr adlı özel sitede, yasada hükmü olmamasına karşın elektronik imza toplamaya başlamıştı.

E-imza sistemi kapatıldı

Barolar Birliği, e-imza sisteminin kapatılmasına karar verdi. Bu karar sonrası; ikinci baroların kurulması için bir araya gelen kurucular kurulları gerekli imzayı doğrudan elden toplayacak. Ardın bu imzalar Barolar Birliği’ne teslim edilerek, kuruluşu süreci tamamlanacak. Bu durum da yeni baroların kurulma sürecinin biraz daha uzamasına neden olacak.

Söz konusu elektronik imza olanağının TBB sitesine Fevzioğlu'nun kişisel kararıyla eklendiği ve kaldırılması için TBB Yönetim Kurulu'nun karar aldığı iddia ediliyor.

Henüz iki bin imzaya ulaşılamadı

Ankara ve İstanbul’da iktidarın desteğiyle uzun süredir çalışma yapan avukatlar, aradan geçen zamana karşın 2 bin imzaya ulaşamadı. İmza sayısı, yasanın aradığı 2 bin rakamını bulmadı. Kamu avukatlarının da sürece dahil edilmesine karşın, avukatların paralel baroya sıcak bakmadığı görüldü.