'Türkiye barışa muhtaç bir ülke, aksi halde varlığını sürdüremez'

soL TV'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programının konusu "Kurtuluş ile "yeniden kuruluş' arasında Türkiye siyaseti".

Programda bu hafta yeni anayasa tartışmaları ve Gare'ye yapılan askeri operasyonun sonuçlarına dair güncel siyasi başlıklar değerlendirildi. Barış Terkoğlu moderatörlüğündeki canlı yayın programının konuşmacıları Turgay Develi ve Aydemir Güler oldu.

'AKP, muhalefetten destek bulur'

AKP'nin yeni anayasa yapım sürecinde muhalefetten de bir destek bulup bulamayacağı sorusunu değerlendiren eski CHP milletvekili ve Dayanışma Meclisi üyesi Turgay Develi, buna ihtiyaç duyması halinde AKP'nin destek bulabileceğini, çünkü esas doğrultuda iktidar ve muhalefetin aynı yerde durduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"İktidar ve muhalefet partilerinin baktıkları perspektif aynı. Aynı yerden bakıp aynı sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Siyaset 40 yıldan bu yana teknokratlaşmış durumda. Siyaset aynılaştı. Muhalefet ile iktidarın varlık sebepleri örtüşüyor. Böyle bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyuyorlar, çünkü gelinen noktada toplum o kadar tıkandı ki, adım atacak alan kalmadı; özgürlük alanı kalmadı, ekonominin durumu ortada. Yeni bir çıkış arıyorlar, seçenek yaratmaya çalışıyorlar. Böyle bir ihtiyaç daha üst noktalara taşındığı durumda, düzenin kendisini kurtarmak adına rahatlıkla yanyana geleceklerini, anlaşarak yeni bir anayasayı topluma dayatabileceklerini düşünüyorum.

Parlamentonun hiçbir işlevi yok. zaten temel konularda ana bir siyaset merkezi oluşturacak kapasiteye ulaşamadı ama son geçimlerde özellikle kendisinden beklenebilecek kapasiteye sahip olmadığını gösterdi. Anayasa tartışmasını da buna göre değerlendirmek gerekiyor.

Meclis’teki partilerde nitelik olarak anlayış farklılığı yok. Dikkat edin AKP kurulduğundan bu yana programını IMF, Dünya Bankası'nın çizdiği ekonomi politikaları ve bunun siyasi yansımaları üzerine oturtuyor. Ana muhalefet partisi olan CHP de bu politikaya sadakatle bağlı. Eksen aynı olunca diğer alanlardaki farklılıklar tali kalıyor."

'Yurtta barış, dünyada barış'

Son günlerde yaşanan gelişmeleri, Gare operasyonu sonrasında yapılan tartışmaları ve süreci değerlendiren Aydemir Güler, Türkiye'nin bir devlet, ülke olarak varlığını sürdürmek için barışa muhtaç olduğunu, "yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımının felsefi, analitik bir derinliği olduğunu söyleyerek bugünkü gündemleri de bu yaklaşım çerçevesinde değerlendirmek gerektiğini ifade etti. Güler şöyle konuştu:

"İşin özü ne yazık ki insan hayatı değil. Bunun herhangi bir şekilde konu edilmediğini görmüş bulunuyoruz.

Altı çizilmesi gereken, ilk satıra, başlığa yazılması gereken şey şu: Bugünkü dünyada yaşanan savaş tehlikesi ve doğrudan savaşlar ve dökülen kan... Bunun ortadan kaldırılması için dünyanın değişmesi lazım. İnsan hayatının ucuz bir enstruman olmaktan çıkarılması ve ülkelerin egemenlik haklarına dönüş için bir kere tüm ülkeler açısından yurtdışında asker bulundurmasının karşısında bir talep geliştirilmeli. Bunu da o ülkelerin yurttaşları yapmalı önce.

TSK’nın yurtdışında bir işi yok, yurtdışında Türkiye’nin egemenlik hakları falan da yok. Türkiye, TSK mensuplarının dünyanın her yerinde bulundurmasına alıştırılıyor. Bunu söyleyebiliriz.

Ben Türkiye’nin geçmişinde, değerlerinde olan bir sloganın bugünkü AKP hamasetinden çok daha güçlü olduğuna inanıyorum: Yurtta sulh, cihanda sulh. Bu sözün tarihsel derinliği var. Osmanlı’dan itibaren bu toprakların bir ülke, devlet olarak organize olmasına dünya güçleri tarafından bir çizik atıldığında barış politikası bir derinlik kazanmıştır. Türkiye barışa muhtaç bir ülkedir. Türkiye'nin yurtiçi ve yurtdışında savaş kışkırtan bir ülke olarak varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Ben ülkede ve dünyada barış sloganının felsefi, analitik bir derinliği olduğunu, barış olmadığında da Türkiye’nin varolamayacağını düşünüyorum.

soL TV'de canlı yayında: