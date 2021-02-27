Türkiye Barış Komitesi: ABD bölgemizi giderek daha fazla tehdit ediyor

Yeni ABD yönetiminin göreve gelir gelmez imza attığı saldırganlıklara ilişkin Türkiye Barış Komitesi tarafından bir açıklama yapıldı.

ABD'nin son olarak Suriye'deki saldırısına değinilen açıklamada, "ABD'nin ve genel olarak emperyalizmin bölgeye dönük müdahalelerine ve bunun ülkemize dönük yansımalarına karşı halkımızın uyanık olması ve barış mücadelesinin daha güçlü sürdürülmesi gerekiyor" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Emperyalizmden demokrasi beklemek boşunadır

ABD bölgemizi giderek daha fazla tehdit ediyor

ABD'nin Joe Biden başkanlığındaki yeni yönetimi işbaşına gelir gelmez, emperyalist amaçlar doğrultusunda hızlı adımlar atmaya başladı. Ardı ardına yapılan üst düzey açıklamaların ertesinde, ilk somut adımlar ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Doğu Akdeniz bölgesinde, birkaç günlük bir süre içerisinde atıldı.

ABD güçleri Suriye'nin doğusunda, "İran destekli milislerin" konumlandığı iddia edilen bazı binalara bir hava saldırısı düzenledi. Bunun, Irak'taki ABD güçlerine yapılan füze saldırısına karşılık yapıldığı belirtildi. Öte yandan bağımsız kaynaklar, saldırıda 20'den fazla insanın öldüğünü bildirdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise saldırının, iyi hesaplanan, orantılı ve savunma amaçlı bir saldırı olduğu vurgulandı. Böylece ABD, ülkeden binlerce kilometre uzaklıktaki noktalara yönelik "savunma" amaçlı saldırıları yeniden başlatmış oldu.

ABD'nin Suriye ve Irak'taki varlığını önümüzdeki dönemde tahkim edeceği ve bunu, her iki ülkenin bölünmüşlük halini daha da içinden çıkılmaz hale getirmek için değerlendireceği ortada.

Yine geçtiğimiz günlerde, çok sayıda ABD askeri Yunanistan'a, Türkiye sınırının yanıbaşındaki Dedeağaç'a ayak bastı. Bilindiği gibi son yıllarda Yunanistan'daki ABD ve NATO askeri varlığı giderek artıyor. Mevcut hükümet bunun önünü daha da fazla açacak anlaşmalar yapmaya hazırlanıyor.

Yine son günlerdeki bir başka gelişme ise ABD ve NATO'ya ait savaş gemilerinin ardı ardına Karadeniz'e çıkmaları oldu. Emperyalizmin Karadeniz'deki hareketliliği önümüzdeki dönem için artma işaretleri veriyor.

ABD'nin bir süre önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırması ve adanın militarizasyona daha fazla açılması da hesaba katılmalıdır.

ABD'nin bölgedeki çeşitli çelişkileri kullanarak kendisine daha fazla alan açacağı bu dönemdeki bütün bu gelişmeler, gerginliğin artması ve bölge halklarının üzerindeki tehlikenin büyümesi dışında bir sonuç vermeyecektir.

ABD'nin ve genel olarak emperyalizmin bölgeye dönük müdahalelerine ve bunun ülkemize dönük yansımalarına karşı halkımızın uyanık olması ve barış mücadelesinin daha güçlü sürdürülmesi gerekiyor.

Türkiye Barış Komitesi