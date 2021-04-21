Türkiye Bankalar Birliği’nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimleri yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Başkan Vekilliği’ne ise VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih seçildi.

Alpaslan Çakar kimdir?

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çakar, 1996 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Çakar, 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürü olmuştu.

Ziraat Bankası, Çakar göreve geldikten sonra ilk iş Çin Exim Bank'tan kredi temin ettiğini açıklamıştı. Anlaşmayla 400 milyon dolar kredi temin edildiği duyurulmuştu.