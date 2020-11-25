Türkiye Afganistan'a 75 milyon dolar yardım yapacak

Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Hakan Tekin, Türkiye’nin proje bazlı kullanılmak üzere, önümüzdeki 2 yıl için Afganistan’a 75 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Cenevre’de düzenlenen Afganistan Bağışçılar Konferansı’na video konferans yoluyla katılan Tekin, Türkiye’nin Afganistan’daki barış ve kalkınma çabalarına desteğinin süreceğini belirterek, “Bugün, Afgan yetkililerle koordineli olarak proje bazlı kullanılmak üzere, Türkiye’nin önümüzdeki iki yıl için 75 milyon dolarlık taahhüdünü duyurmaktan ‘mutluluk’ duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Tekin’in verdiği bilgiye göre, 2002 yılından bu yana Türkiye’nin Afganistan’a yaptığı kalkınma yardımı 1.1 milyar doları geçti.