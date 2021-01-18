Türkiye-AB trafiği hızlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun AB Konseyi Dönem Başkanı Portekiz, sonrasında da İspanya’yı ziyaret etmesi, Fransa ile Cumhurbaşkanları düzeyinde mektup diplomasisinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın da sürpriz şekilde Türkiye’ye gelmesi, AB - Türkiye ilişkilerinde trafiğin hızlandığını gösteriyor.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Çavuşoğlu Maas’la bugün öğle saatlerinde Dışişleri Bakanlığı’nda görüşecek. Görüşmenin gündem maddeleri arasında Türkiye'nin 18 Mart 2016 tarihli mutabakatın güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması ile Gümrük Birliği’nin (GB) güncellenmesine öncelik verilmesi gibi maddeler var.

Maas’ın bu ziyaretinde Çavuşoğlu’nun 21 Ocak’ta Brüksel’de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le yapacağı görüşmelerde ele alınacak konuların da belirlenmesi bekleniyor. Bu trafik sonrası Türkiye-AB zirvesi için Michel ve Von der Leyen Türkiye’ye gelerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşecek.