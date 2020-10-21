Turkcell resmen Varlık Fonu’na devredildi

Turkcell hissedarları şirketin yönetiminin Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) geçmesini sağlayacak düzenlemeyi onayladı.

Turkcell’in ana hissedarlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Turkcell Genel Kurulu’na taşıdıkları şirketin Ana Sözleşmesi’nde değişiklik öngören maddeler, pay sahipleri tarafından kabul edildi.

Şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell’in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne’ın da şirketteki payını yüzde 24,8’e çıkarması bekleniyor.