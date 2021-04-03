Turkcell AKP'yi maaşa bağlamış: Biri 250 bin avro, diğerleri 100 bin avro maaş alıyor!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki AKP'li bürokratların maaşlarını ortaya çıkardı.

"YK Başkanı yıllık net maaşı 250.000 Avro, YK Üyelerinin yıllık net maaşları 100.000 Avro! 2010'da belirlenen bu tutar, bugüne kadar aynen devam" diyen Yavuzyılmaz, yıllar içinde bu maaşı alan yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin isimlerini paylaştı.

2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017: Atilla Koç, Mehmet Hilmi Güler, Bekir Pakdemirli.

2018: Atilla Koç, Mehmet Hilmi Güler.

2019: Atilla Koç, Mehmet Hilmi Güler, Bülent Aksu, Hüseyin Aydın.

2020: Bülent Aksu, Hüseyin Aydın, Afif Demirkıran.

Turkcell Yönetim Kurulundaki (YK) AK Partili bürokratların maaşlarını ortaya çıkardık⬇️



YK Başkanı yıllık net maaşı 250.000 Avro, YK Üyelerinin yıllık net maaşları 100.000 Avro!



2010'da belirlenen bu tutar, bugüne kadar aynen devam⬇️



Kaynak: Turkcell Genel Kurul Tutanakları pic.twitter.com/rIqzxQYsRB — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 2, 2021

Bu isimler kimler?

Atilla Koç: 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı.

Hilmi Güler: 58-59 ve 60. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve halen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.

Bekir Pakdemirli: Tarım ve Orman Bakanı.

Bülent Aksu: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı

Hüseyin Aydın: 26 Mart tarihinde görevinden ayrılan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü.

Afif Demirkıran: 22, 23, 24. dönem Siirt milletvekili, AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı.