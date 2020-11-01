Türkan Şoray: Kalbim Soma işçileriyle çarpıyor

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Türkan Şoray, "Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusuna "İşsizlik" yanıtını verdi.

Haklarını alamadıkları için direnen işçilerin yanında olduğunu belirten Şoray "Soma işçileriyle ilk günden beri çok ilgiliyim ve kalbim onlarla çarpıyor" dedi.

Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'ün sorularını yanıtlayan Türkan Şoray, "Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusuna "İşsizlik" yanıtını verdi.

"Birinci sıraya işsizliği koyarım. Korona olayından sonra daha da büyük bir sorun olacak diye endişeleniyorum" diyen Şoray şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerin büyük bir enerjisi var. Maalesef okumuş, üniversite bitirmiş veya okuyamamış, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz iş arıyor. Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor. İstatistiklere baktığımızda ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Yıllarca yemeyip içmeyip evlatlarını okutan, onların meslek sahibi olması için çırpınan ailelerin hüznünü ve hayal kırıklıklarını yüreğimde hissediyorum. Gençlerin önü açılmalı. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bu ülkeyi aydınlığa götürecek olanlar… Umutsuzlukları umuda çevrilmeli diye düşünüyorum."

Gelir adaletsizliği

"Başka…" sorusuna ise "Gelir adaletsizliği tabii…" diye yanıt veren Şoray şöyle konuştu:

"Keşke herkesin bu konuda şansı eşit olabilse. Ayrıca giderek kutuplaşıyoruz. Toplumda birbirimizi ötekileştirmeyerek, empati yaparak, birbirimizi dinleyerek, karşı görüşlüyse saygı duyarak orta yolu bulmalıyız. Bugün ülkemin görüş ayrılığı içinde kutuplaştığını görmek beni çok üzüyor. Birbirimizi yapıcı tenkit edelim, birbirimizden alacağımız ve birbirimize vereceğimiz çok şey var. Birlik içinde olalım. Ayrıca ülkemde eğitim çok önemli. Eğitimde fırsat eşitliği, kız çocuklarının okutulması çok önemli. Eğitimin hava, su, beslenme, barınma ve sağlık kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim düşünebilme, hayata uygulayabilme ve yaşamın değerini bilme yeteneğidir, sonsuzdur."

Kadına yönelik şiddetle ilgili ise Şoray "Kadına şiddet olayları hepimizin yüreğini acıtıyor. Nasıl önlenir nasıl yaptırım uygulanır? Bu zihniyetin ve kadına bakışın değişmesi gerekiyor. Bunun için de en önemli şey eğitim. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmak zorundayız. Ülkemin kadınlarına sorunları çözülmüş mutlu yarınlar diliyorum" dedi.

'Alınteri için yola çıkan herkesin yanındayım'

Şengül'ün "Tarım işçileri, maden işçileri, fabrika işçileri haklarını alamamaktan dolayı isyan içindeler…" sözleri üzerine ise Şoray şunları söyledi: "Soma işçileriyle ilk günden beri çok ilgiliyim ve kalbim onlarla çarpıyor. Maden işçileri, tarım işçileri, işçiler, emekçiler… Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım. Herkes emeğinin karşılığını mutlaka almalı. Ancak o zaman hep beraber yüzümüz güler."