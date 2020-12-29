Türk-İş: Yoksulluk sınırı 8 bin 436 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) "açlık ve yoksulluk sınırı" Aralık ayı araştırmasını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 592 lira, yoksulluk sınırı ise 8 bin 436 lira oldu.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.589,94 TL,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.436,27 TL,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.146,98 TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yürürlükteki asgari ücret halen dört kişilik ailenin açlık sınırını bile karşılamaktan uzaktır. Kaldı ki 'yetecek ücret' kavramı, ailenin sadece gıdasını karşılayan, karın tokluğuna çalışmanın karşılığı olarak değil, 'insan onuruna yakışır' bir yaşantıyı sağlayacak gelir olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde çalışanların yaklaşık yarıya yakını asgari ücret veya civarında bir gelirle yaşamak durumunda kalmaktadır. Ele geçen asgari ücret işçilerin prime esas ortalama aylık kazançlarının yüzde 68’ini oluşturmaktadır. Özellikle küresel salgın Kovid-19’a bağlı olarak hanehalkı harcamaları değişmiş, borçluluk oranı da yükselmiştir. 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret de aylık net 2.825,90 TL olarak belirlenmiştir. Çalışanların beklentisi yine karşılanmamış ve çalışanların yoksulluğu devam etmiştir.

TÜRK-İŞ çalışması sonucu açıklanan yoksulluk sınırı tutarı, işçinin eline geçmesi gereken ücret düzeyi değildir. Bu değerlendirme eksik bir yaklaşımın ifadesidir. Yoksulluk sınırı tutarı, ailenin yapması gereken insan onurunun gerektirdiği harcama düzeyidir ve bir bakıma, haneye girmesi gereken toplam gelirin alt sınırını ortaya koyan önemli bir göstergedir. Ancak çoğu zaman, ücretli çalışan ailenin tek gelir kaynağı olduğundan yoksulluk sınırı tutarı olması gereken ücret düzeyi olarak görülmektedir."