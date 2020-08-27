Türk-İş: Yoksulluk sınırı 7 bin 765 bin lira

Türk-İş, Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 2 bin 383 bin lira 76 kuruş oldu.

Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırıysa 7 bin 765 lira olarak belirlendi. Rapora göre bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı ise 2 bin 892 lira oldu.

Mutfak enflasyonunun bu ay yüzde 0,94 gerilediği belirtilen raporda gıda fiyatlarında yıllık artışınsa yüzde 15,79 olduğu kaydedildi.

Yaş sebze-meyve fiyatlarına bağlı olarak mutfak harcamasında son üç ayda nispeten gerileme olduğu kaydedilen raporda, ücretlerin yetersizliği ve yapılması gereken zorunlu harcamaların seviyesinin hayat pahalılığı sorununun sürekliliğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Raporda “Milyonlarca çalışanın ve emeklisinin aylık gelirlerinin asgari ücret düzeyinde veya altında olduğu, işsizliğin ülkenin yakıcı sorunu olmaya devam ettiği, koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde sağlanan nakdi ödemelerin yetersizliği temel alındığında, ülkede hayat pahalılığının varlığı önemli olmaktadır” denildi.