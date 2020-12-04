Türk Toraks Derneği uyarıyor: AVM'ler, fabrikalar açıkken risk sürüyor

Türk Toraks Derneği koronavirüs salgınına karşı alınan son önlemlerin yetersiz olduğunu, sağlık altyapısının aşıldığını ve sağlık çalışanlarının tükendiğini, en az 14 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması gerektiğini bildirdi.

Türk Toraks Derneği adına Prof. Dr. Oya İtil tarafından yapılan açıklamada "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Türkiye vaka sayısı en fazla artan ülkeler arasına girmiştir. Ülkemiz günlük yeni vaka açısından ne yazık ki Avrupa birincisi, Amerika ve Hindistan'dan sonra ise dünya üçüncüsü durumundadır" denildi.

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalara göre Çin'in Sinovac aşısının 50 milyon doz temin edilip uygulanacağının anlaşıldığını bildiren Prof. Dr. İtili, bakanın "öncelik gruplamasına göre aşıya ulaşılacağı, aşının üretildiği ülkeye göre sınıflandırılmaması gerektiği, aşının uygulamaya geçilmeden önce Faz 3 çalışmasının sonuçlarının bekleneceği saptamalarının" doğru ifadeler olduğunu kaydetti. Prof. dr. İtil "Çin üretimi birçok ilaç ve aşı halen dünyada birçok ülkede kullanılmaktadır" dedi.

'Gece sokağa tek başına çıkmak yasak ama gündüz insanlar toplu taşımayla işe gidecek'

Yeni açıklanan önlemlerin olumlu etkisinin olacağını ancak yetersiz olduğunu belirten Prof. Dr. İtil "Gece sokağa tek başına çıkmak yasak ama gündüz insanlar toplu taşımayla işe gidecek. İşe gitmek zorunda olan insanların yaratacağı sosyal hareketlilik çalışanları, ailelerini ve toplumun tüm katmanlarını saran bir bulaş riski yaratacaktır" dedi.

Okullar kapalı AVM'ler açık

Okullar kapalıyken AVM'lerin açık olduğuna dikkat çeken İtil "AVM'ler yetersiz havalandırma sistemleri nedeniyle riskli alanlardır. Bu alanlarda sosyal herketlilik vardır, bu da bulaş riskini artırır".

65 yaş üstü ve 20 yaş altı taksiye mi binecek?

Toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklanan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yurttaşların özel araçları yoksa ulaşım için taksiye binmek zorunda bırakıldıklarını ifade eden Prof. Dr. İtil "Önemli olan bu yaş gruplarını değil tüm toplumu korumaktır. Milyonlarca insan sabah işe gidecek, akşam evine dönecektir" dedi.

Cadde ve meydanlara kısıtlama var ama fabrikalar açık

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İtil "Cadde ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlı ama fabrikalar serbest bu da bir çelişkidir" dedi.

Sahra hastaneleri kurulmalı

Kasım sonu itibariyle hastanelerde kritik hastalar için yer bulunamadığını belirten Prof. Dr. İtil önlem olarak özellikle ağır olmayan, izolasyon gerektiren hastalar için sahra hastanelerinin yapılabileceğini söyledi.

İstanbul'da bazı hastanelerde ısınma sorunu olduğu için hastaların imza vererek evlerine gitmek istediklerini duyduklarını ifade eden Prof. Dr. İtil bu gibi koşulların düzeltilmesi gerektiğine işaret etti.

Açılan yoğun bakımlara uzman atanmadığına da dikkati çeken Prof. Dr. İtil, evde takip edilen hastaların takiplerinde aksamalar yaşandığını dile getirdi.

Prof. Dr. İtil, Covid-19 dışı hastaların aylardır sağlık hizmetlerini ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek pandemi dışı hastanelerin mutlaka belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Her 5 sağlık çalışanından 1'i Covid pozitif

Sağlık kapasitesinin aşıldığını belirten Prof. Dr. İtil "Bugün için her 5 sağlık çalışanından 1'i Covid pozitiftir ve bugüne kadar 209 sağlık çalışanımızı kaybettik. Bu bir meslek hastalığıdır" dedi.

Prof. Dr. İtil "Başta şehre giriş çıkış kısıtlamaları olmak üzere en az 14 güne kadar toplu hareketliliğin azaltılması, sokağa çıkma kısıtlaması, temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün sektörlerde çalışmanın durdurulması gereklidir. Tabii ki devlet desteğiyle olmalıdır. Bu insanların ihtiyaçları karşılanmalıdır. Sonuç olarak altyapı aşılmış, sağlık çalışanları tükenmiştir" dedi.