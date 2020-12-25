Türk Toraks Derneği: Mutasyon paniğine değil, aşıya ihtiyacımız var

Türk Toraks Derneği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonuyla ilgili yorumlarını da sunduğu bir açıklamayla aşı ve yeni koronavirüsten korunma konularında görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Türk Toraks Derneği, henüz yanıtı belirsiz olan sorularla devam eden mutasyon durumuyla ilgili 'Mutasyon paniğine değil, aşıya ihtiyacımız var' başlığıyla derneğin youtube kanalında yayımlanan bir açıklama yayımlayarak, salgına karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Dernek, anılan mutasyonun eldeki aşıları etkisiz kılacak bir nitelikte olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını belirtirken, pandemiye karşı alınacak toplumsal önlemlerin ve etkin bir aşılamanın temel önemde olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, "Yeterli sayıda aşının temininin sağlanması ve halkın bu konuda bilgilendirilmesi gerekir.

Faz 1 ve Faz 2'yi tamamlamış, Faz 3'ün ise ön sonuçlarını bilimsel ciddi bir dergide yayınlamış aşılara, devlet ve şirket çıkar çatışması olmayan, liyakatle seçzilmiş bilim insanlarının oluşturduğu bir kurul tarafından, toplum önünde canlı olarak yayınlanacak bir toplantı ile acil kullanım onayı verilmelidir. Burada kurul üyelerinin çıkar çatışması olmaması, liyakat, bilimsel yetkinlik ve şeffaflık kilit unsurlardır." denilirken, böylesi bir bilimsel değerlendirmenin ardından risk grupları başta herkesin aşıya eşit ve ücretsiz ulaşması istendi. Açıklamada, "Bu konuda kimseye ayrıcalık tanınmamalıdır" vurgusu yer aldı.

Prof. Dr. Oya İtil tarafından sunulan Türk Toraks Derneği'nin haftalık açıklamasında ayrıca sağlık çalışanlarının salgın sırasında yaşadıklarına da yer verildi. Son bir haftada 8 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada "COVID-19 mutlaka meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir" denildi.

Oya İtil açıklamanın sonunda şu sözleri sarf etti:

Sözlerimi 22 Aralık'ta kaybettiğimiz hekim arkadaşımızın vefatından 2 gün önce yazdıklarıyla bitirmek istiyorum: Çarşamba günü kovid pozitif olduğumu öğrendim. Son nefesimle acil servise ulaşabildim. Bu sene neredeyse sorduklarımın yarıdan fazlası sağlık çalışanı. Her ne şartta olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz. Herkes bilsin. Sizi seviyoruz, ama siz de bizi sevin lütfen, bize yardımcı olun. 2-3 gün aranızda olamayacağım. Biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa zamanda aranıza katılacağım. Beni arayan soran herkese teşekkür ederim. Sağlık önce sağlık. Lütfen dikkat edin."