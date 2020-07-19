Türk Tarih Kurumu Başkanı nedamet getirdi: Cumhurbaşkanımız ‘istifa et’ derse ederim

Afyonkarahisar’da düzenlenen bir panelde söylediği ‘‘Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor’’ sözleriyle tepki toplayan ve AKP içinde de tartışma yaratan Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, Hürriyet’ten Gizem Karakış’a konuştu.

Katıldığı panel sırasında gösterilen İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı videoyu izledikten sonra çok heyecanlandığını ve duygu yoğunluğu ile irticalen konuşmayı tercih ettiğini belirten Yaramış kendisini, ‘‘Aslında ifade etmek istediğim, teşebbüse karışmamış ama bir şekilde bu FETÖ dediğimiz lanetli terör örgütünün ihanet tarafını görmüş, bildiklerini savcılılarla hakimlerle paylaşmış insanları kast etmek istedim. 'Karışmamış' diyeceğim yerde maalesef 'karışmış' kelimesini kullandım, bu nedenle de çok üzgünüm. Tepkiler gelince fark ettim. 'Ben bu sözü nasıl söylemişim' dedim’’ diyerek savundu.

'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim'

Yaramış, sözünün arkasında olmadığını söyleyerek, ‘‘Maalesef o an yaptığım hatayı fark edemedim. Kimse de sanırım o an fark etmedi, fark edilseydi mutlaka düzeltirdim. Boşluk anımda yanlış bir cümle kurdum. Herkesten özür diliyorum. Herkesin beni anlamasını diliyorum. Kendilerini üzmüşsem o üzdüğüm insanlardan da özür diliyorum. Sosyal medyada bizim ne düşündüğümüze bakılmadan bir anda akıllarına geleni söylüyorlar. Tepkileri görünce çok üzüldüm. Nedamet duyan, pişmanlık duyan kişiler, bu darbe teşebbüsüne karışmamış, ihanet tarafını görünce iltisakını kesmiş ve etkin pişmanlık gösterip mücadeleye katılanları kast ettim ve tekrar FETÖ’nün eline düşmemesi için kazanmamız gerektiğini söylemek istemiştim aslında’’ ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı’na durumu anlatan bir mektup yazdığını söyleyen TTK Başkanı, Cumhurbaşkanının istemesi halinde gereğini yaparak istifa edeceğini, kendisinin istifa etmesininse saygısızlık olacağını düşündüğünü dile getirdi.