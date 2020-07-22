Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış görevinden istifa etti.

Yaramış, 15 Temmuz'a ilişkin sözleri nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Ahmet Yaramış'ın 14 Temmuz’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde “15 Temmuz’u Anlamak” konulu etkinlikte sarf ettiği ''Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor'' sözler nedeniyle istifa çağrıları yapılmıştı.

Yaramış, istifa çağrılarına ''Cumhurbaşkanımız isterse, gereğini yaparım, istifa ederim. Ama ben kendim istifa edersem bunun saygısızlık olacağını düşünüyorum” sözleri ile cevap vermişti.

3 ay önce göreve getirilmiş

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalardan biri de Türk Tarih Kurumu'nun başına Ahmet Yaramış'ın getirilmesiydi.

Ensar Vakfı Afyon Yönetim Kurulu üyesi olan Yaramış, ayrıca 1071 akademisyenden biri.