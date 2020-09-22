Türk Tabipleri Birliği'nin kongre için tuttuğu yer sözleşmeyi feshetti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef aldığı ve kapatılmasını istediği Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) bu hafta sonu yapacağı kongrenin yeri değişti.

TTB tarafından delegelere gönderilen e-posta ile 26 Eylül'de 72. Büyük Kongre'nin yapılacağı yer olan CerMODERN'in sözleşmeyi tek taraflı feshettiği duyuruldu. CerModern'in mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait.

Bu nedenle kongrenin yeri Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'ndeki açık alan olarak değiştirildi.

Bahçeli, geçen günlerde TTB ile ilgili yaptığı açıklamada "Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur: Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. Diyeceğim odur ki, Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır." demişti.