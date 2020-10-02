Türk Tabipleri Birliği'nde yeni görev dağılımı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 72. Büyük Kongresi’nde yönetime seçilen TTB Merkez Konseyi, bugün gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını belirledi.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur, 2'nci başkan Ali İhsan Ötken olurken eski Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut da genel sekreter oldu.
TTB yeni yönetimindeki görev dağılımı şöyle:
Başkan: Rasime Şebnem Korur, 2. Başkan: Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter: Vedat Bulut, Muhasip Üye: İbrahim Akkurt, Veznedar Üye: Alican Bahadır, Üye: Çiğdem Aslan, Üye: Deniz Erdoğdu, Üye: Halis Yerlikaya, Üye: Kazım Doğan Eroğulları, Üye: Meltem Günbeği, Üye: Onur Naci Karahancı.