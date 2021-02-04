Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitirdi.
Coşkuner, bir süredir kemik iliği kanseri tedavisi görüyordu.
Yavuz Karamahmutoğlu
Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitirdi.
Coşkuner, bir süredir kemik iliği kanseri tedavisi görüyordu.