Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında yaşamını yitirdi.

Coşkuner, bir süredir kemik iliği kanseri tedavisi görüyordu.