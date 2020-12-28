Türk-İş: Hükümetin ve patron kesiminin bu kararına muhalif kalıyoruz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücretini 2825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Bakan Selçuk, "Verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmeler için 756 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Türk-İş ise asgari ücret kararına, "Hükümetin ve patron kesiminin bu kararına muhalif kalıyoruz ve katılmıyoruz" diyerek tepki gösterdi. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Karara muhalif kalıyoruz, katılmıyoruz.Açıklanan ücret işçi beklentilerini karşılamaktan uzak" dedi.