Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. Öte yandan 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.
Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.
Öte yandan 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.
Sismik çalışmalarını sürdüren Oruç Reis Gemisi'ne Türk donanmasının en son teknolojiyle donatılmış savaş gemileri eşlik ediyor.