Türk gemisinin kaçırılmasına ilişkin gemi şirketi ve hükümetten açıklama

Batı Afrika açıklarında dün M/V Mozart isimli bir Türk gemisinin Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmasına ilişkin gemi şirketi Boden bir açıklama yaptı.

Yapılan basın açıklamasında, “Bugün Gine Körfezi’nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler” denildi.

Saray'dan açıklama

İletişim Başkanlığı da konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada “Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkililere talimat verdiğini ifade etti” denildi.

Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili NTV'ye açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.

Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."

Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli gemi, dün Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılırken, Liberya bandıralı geminin mürettebattından 1 kişi öldürüldü, kalan 15 kişiyse rehin alındı. Öldürülen kişinin Azerbaycan vatandaşı 2. mühendis Farman Ismayılov olduğu açıklandı.