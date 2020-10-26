Türk-İş, Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş'in Ekim ayında dört kişilik ailenin açlık sınırının 2 bin 482, yoksulluk sınırının ise 8 bin 86 lira olduğunu açıkladı.

Türk-İş’in hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı önceki yılın sonuna göre 320 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise bin 41 TL arttı.

Son bir yıl itibariyle, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 424 TL, toplam hanehalkı harcaması için bin 381 TL oldu. Mutfak enflasyonu, oransal olarak, bir ayda yüzde 1,41; son bir yıl içerisinde ise yüzde 20,59 artmış oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 86 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 3 bin 35 lira olarak hesaplandı.

Yılın 10 aylık bölümü itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 14,78'i bulurken, gıda enflasyonunda 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,59 oldu.

Türk-İş araştırmasında, işsizlik oranı ile ilgili olarak “Ülkede istihdam edilenlerin sayısı çok azdır ve giderek de azalmaktadır. İstihdam edilenlerin sayısını esnek çalışma modelleriyle ‘artmış göstermek’ yanıltıcıdır” değerlendirmesi yapıldı.