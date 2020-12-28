Türk Eczacıları Birliği: COVID-19 aşısında alternatifler çoğaltılmalı

Türk Eczacıları Birliği COVID-19 aşısında alternatiflerin çoğaltılması ve tek bir ilaç şirketine bağlı kalınmaması çağrısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada güvenli, etkili ve yaygın aşılamanın COVID-19 pandemisini kontrol altına almak adına en büyük umut olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

- Dünyada bazı ülkelerde aşılama başladı ve Türkiye de aşıların içinde bulunduğumuz hafta itibariyle gelmesini bekleyen ülkelerden. Birinci aşamada 9 milyona yakın kişi, şubat sonuna kadarsa 25 milyon kişi aşılanacak.

- Ülke bazında örneklere bakacak olursak 38 milyonluk nüfusu olan Kanada, 266 milyon dozluk aşı için 6 şirketle anlaşmaya vardı. Bu veriler, Kanada’nın yaptığı anlaşmalarla nüfusunun dört katına yetecek kadar aşıyı garanti altına almış olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra İngiltere’nin nüfusunun yaklaşık 3 katına, Avustralya’nın ise nüfusunun 2 katından fazlasına yetecek aşıyı satın alacak anlaşmaları yaptığı biliniyor.

- Bir toplumda salgının sona erebilmesi için nüfusun belirli oranının aşılanması gerekiyor. COVID 19’da toplum bağışıklığını yakalamak için gereken aşılama oranının ne olduğu henüz bilinmiyor. Ancak bilim insanları Türkiye’de en az 55-60 milyon civarında kişiye aşı uygulanması ile salgının kontrol altına alınabilineceğini öngörüyor.

- Ancak, toplum bağışıklığına giden yolu kısaltmak adına mümkün olduğunca farklı aşının ülkemizde uygulanması gerekmektedir. Bu noktada COVID-19 aşısında tek bir ilaç şirketine bağlı kalınmaması, aşı temininde farklı alternatiflerin değerlendirilmesi önemli ve öncelikli bir strateji olarak değerlendirilmelidir.