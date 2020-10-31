Türk-İş Başkanı: Esnek çalışmayı yaygınlaştıracak düzenleme geri çekilmeli

Meclis'e sunulan "torba yasa" ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlenmenin geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Atalay, "Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34 seviyesinde. Çalışan her 3 kişiden 1'i kayıt dışı. Böyle bir ortamda esnek çalışmayı getirmek kayıt dışını artırır" dedi.

Atalay, şunları söyledi:

"Geçen hafta düzenlemeye dair görüş ve eleştirilerimizi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ilettik. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için belirli süreli sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılması, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatını ellerinden alır, emeklilik haklarına ağır darbe vurur. Düzenleme yasalaşırsa bugün 18 olan emekliliğe sayılan sigorta primi yatırılma yaşı 25'e yükselecek. Bu da gençlerin emeklilik prim gün sayılarının ötelenmesine daha geç emekli olmalarına neden olacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde olup esnek çalışanlar artık kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak. Tüm bunların kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Kısa bir süre önce fona devredilmek istene kıdem tazminatı hakkı bu yolla tırpanlanmak istenmektedir. Talebimiz, esnek çalışmayı yaygın çalıştırmaya dönüştürecek ve çalışanların hak kaybına neden olacak bu düzenlemenin ivedilikle geri çekilmesidir."

'Böyle bir ortamda esnek çalışmayı getirmek kayıt dışını artırır'

"Avrupa'da 17-18 milyon nüfusa sahip, işsizliğin ve kayıt dışının olmadığı ülkeler örnek gösterilerek esnek çalışma güzellemesi yapılıyor. Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 34 seviyesinde. Yani çalışan her 3 kişiden 1'i kayıt dışı. Çalışanların yüzde 87'si örgütsüz. Böyle bir ortamda esnek çalışmayı getirmek kayıt dışını artırır, sendikal örgütlülüğü de olumsuz etkiler. Kimse gençlerin geleceğini ellerinden almamalı, onları işverenlerin insafına bırakmamalı. Suistimale açık adımlar atılmamalı."