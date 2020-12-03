Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında “İşverenle hükümet beraber olduğu zaman asgari ücreti istedikleri gibi çıkartıyorlar” dedi.

“İşveren ve hükümetin asgari ücretliyi tebessüm ettirecek, 'Evet' diyebileceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz” diyen Atalay akıllarında bir rakam olduğunu bunu önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirtti.

Yarın DİSK ve Hak-İş ile birlikte ortak bir açıklama yapacaklarını belirten Atalay, bu açıklamada asgari ücretle ilgili tespit edilen ilkeleri kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.

'Tebessüm ettirecek bir rakam getirmelerini umut ediyoruz'

Atalay “İnsanları tebessüm ettirecek, bizim de evet diyeceğimiz işverenlerle hükümetin önümüze bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Bu rakamı getirirlerse masada bunlarla beraber hareket ederiz. Yahut da bütün gelişmeleri bizim dışımızdaki iki sendikayla paylaşacağız, hangi rakamı kabul edebiliriz, özellikle bizim dışımızda Hak-İş’in, DİSK’in kabul ettiği bir rakam varsa masada buna evet deriz. Arzumuz bu, talebimiz bu. Onun dışında kabul edilmeyen bir rakama ne evet deriz ne konuşuruz” dedi. Atalay “Bundan evvel yaptığımız gibi buna katılmayacağımızı ifade ederiz, görüşmelere de katılmayız” diye konuştu.

“İmkan olsa da asgari ücret tespit komisyonunda 5 tane asgari ücretli işçi olsa" diyen Atalay ilk defa bu yıl görüşmelere katılmamanın akıllarına geldiğini söyledi. Atalay şöyle konuştu:

'Katılmasak mı diye ilk defa aklımıza geldi'

"Arkadaşlarla, yöneticilerimizle oturup konuşuyoruz zaman zaman, biz buraya katılmasak mı diye ilk defa bu aklımıza geldi. Çünkü toplumun bir bölümü bunu anlamıyor. Diyorlar ki Türk-İş sendikalar isterse belirli bir noktaya getirir, isterse belirli bir noktaya gelmiyor, işverenle hükümet beraber olduğu zaman asgari ücreti istedikleri gibi çıkartıyorlar. Asgari ücretlilerin yüzde 99’u sendikalı değil. Asgari ücret çalışma hayatının her bölümünü ilgilendiriyor. Asgari ücretle geçinilmediğini biz biliyoruz, yaşayanlar biliyor. TÜİK’in açıkladığı rakamı dahi alamıyoruz. Bizim dışımızda olan DİSK’in HAK-İş’in temsilcileriyle pazartesi günü bir toplantı yaptık. Yarın ortak bir açıklama yapacağız. Nasıl hareket edeceğimizi komisyon tespit edecek."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun adaletli bir komisyon olmadığını belirten Atalay "Sözleşmelerde istediğin olmazsa grev kararı alıyorsun. Burada öyle bir tablo da yok. Zannediliyor ki biz masada istesek istediğimiz oluyor. 40 senede istediğimiz 4 kere olmuş 36 kere olmamış. Umudumuz bu son olur. Yani bizim de kabul ettiğimiz, Türk-İş’in, DİSK’in, Hak-İş’in evet diyebileceği, asgari ücretlinin tebessüm edebileceği rakam olur da, evet deriz" dedi.