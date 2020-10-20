'Türk bankalar varlık yönetimi firması planını askıya aldı'

Türkiye'de bankaların, ödenemeyen borçları devralacak bir varlık yönetim firması kurma planını askıya aldığı kaydedildi. Türk bankalar, söz konusu firmanın kurulmasıyla kredileri indirimle elden çıkarmak yerine yeniden almayı hedefliyordu.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, bankaların ödenmeyen kredileri satmaya isteksiz olduklarını, bunun yerine borçların yeniden yapılandırılabileceği bir araç yaratmayı amaçladıklarını aktardı. Kaynaklar, söz konusu planın ikinci bir ekonomik krizin gerçekleşmesi durumunda yürürlüğe konabileceğini söyledi.

Bankaların, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonominin gelecek yıl yüzde 5 büyüyeceğine ilişkin öngörüsü üzerinden hareket ettiği kaydedildi.

Türkiye'de döviz krizi ve Covid-19 tedbirlerine karşın ödenmeyen kredi oranı, yılın başından bu yana yüzde 5,3'ten yüzde 4,1'e düştü.